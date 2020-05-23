أكرم توفيق يكشف سبب تشجيع الأهلي.. ومباراة كان يتمنى خوضها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أكرم توفيق، لاعب الأهلي المعار إلى الجونة، أنه لا صحة حول دخول مسؤولي القلعة الحمراء معه في محادثات لعودته قريبا للفريق بعد رغبة الإدارة في عدم التجديد لحسام عاشور قائد الفريق وقرب رحيله.

وقال توفيق خلال تصريحات عبر لايف يلا كورة على انستجرام:"شرف لى العودة للاهلي مرة أخرى، لكن كل ما يثار حاليا لا تتعدى كونها أخبار، لكنني لن أتاخر عن الأهلي لو طلب عودتي ولم يتحدث معي أي شخص في هذا الأمر حتى الآن".

وأضاف، أن الأهلي يملك العديد من اللاعبين الكبار في مركزه، وفي حال عودته سيحاول اظهار كل قدراته للحصول على فرصة داخل تشكيل الفريق".

وتابع:" رحيل مارتن يول عن تدريب الفريق كان سببا في صعوبة مشاركتي، لانه من طلني وبالتأكيد لو استمر لحصلت على فرصة مع الفريق، ومع حسام البدري الأمور كانت صعبة لوجود لاعبين كبار في مركز خط الوسط".

وأوضح، أن البعض شكك في احتمالية تحقيق المنتخب الأولمبي لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لكن المجموعة ككل من لاعبين وجهاز فني كانوا على قدر كبير من المسؤولية.

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وأكمل:" حزين لتأجيل الأولمبياد، لكننا كلاعبين نتواصل مع بعضنا بشكل مستمر، وسنحاول أن نقدم بطولة قوية تليق باسم منتخب مصر".

وعن طريقة لعبه التي يراها البعض بالقوية أشار توفيق إلى أن طبيعة اللعب في مركز خط الوسط تتطلب القوة والشراسة مضيفا:" مش هطبطب على حد في الملعب وأميل لطريقة لعب حسام غالي وكانتي لاعب تشيلسي".

وانتقل توفيق للحديث عن تشجعيه للنادي الأهلي رغم أن بيته أغلبه يشجع الزمالك قائلا:"البيت كان زملكاوي لكن طلعت اهلاوي كنت بحب اتفرج على ابو تريكة".

وعن المواجهة التي لم يشارك بها وكان يتنمى التواجد مع فريق الأهلي أكد أنه لم يكن محظوظا حين تواجد كاحتياطي أمام الترجي التونسي في ملعب رادس، والتي انتهت بخسارة فريق الأهلي بثلاثة أهداف دون رد بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأتم توفيق تصريحاته:" أرى أن عصام الحضري هو أفضل حارس مرمى في تاريخ مصر وعماد متعب افضل مهاجم، وافضل لاعب مصري هو محمد أبو تريكة، الثلاثي الافضل في خط الدفاع هم وائل جمعة وهاني سعيد وابراهيم سعيد، كما أن ايهاب جلال هو افضل مدرب".