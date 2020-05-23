قناة الزمالك: سنقاضي "كاف" لمنح الكاميرون منتخب القرن.. وكيف نثق بمصطفى فهمي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن خالد الغندور نجم نادي الزمالك الأسبق، أن مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة مرتضى منصور، قرر مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي السابق برئاسة الكاميروني عيسى حياتو على خلفية منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب منتخب مصر.

وأضاف الغندور من خلال برنامج "زملكاوي" في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة :"نادي الزمالك قرر مقاضاة الاتحاد الأفريقي السابق وليس الحالي لأنه أعطى لقب منتخب القرن لصالح الكاميرون على حساب منتخب مصر".

وعن شعار "كاف" الذي وضعه نادي الزمالك خلال اللافتة التي وضعت على أسوار النادي، رد :"نمتلك رئيس نادي الزمالك وهو لديه الخبرة من الناحية القانونية، وإذا لو وجد أي خطأ سيتم تصحيحه، هذا ليس موضوعنا الآن".

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وشّن الغندور هجومًا قويًا ضد مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، قائلاً :"مصطفى مراد فهمي خلال تواجده مع أحمد شوبير أعلن أنه وضع معايير اختيار نادي القرن الأفريقي، هل هذا يجوز قانونيًا ولائحيًا؟، هل يجوز اختيار سكرتير الاتحاد الأفريقي وفي نفس التوقيت عضو لمجلس إدارة النادي الأهلي وضع معايير نادٍ القرن".

وتابع :"كيف أثق بمصطفى مراد فهمي وهو وضعه غير قانوني؟، مصطفى مراد فهمي خسّر بلاده لقب منتخب القرن وهو نفس التوقيت الذي وضع المعايير مع إن إذا طبقت المعايير التي وضعها سيتم اختيار مصر على حساب الكاميرون".

جدير بالذكر أن نادي الزمالك قام بوضع لافتات على أسواره اليوم الجمعة، تصدرها عنوان "نادي القرن الحقيقي"، وذلك بمقر النادي بمنطقة ميت عقبة.