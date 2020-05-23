وزير الرياضة: سنصدر بعد العيد الجداول الاحترازية لعودة نشاط الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن اللجنة الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تعمل على وضع الجداول الاحترازية الخاصة بعودة النشاط.

وقال صبحي في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "نحن نعمل وفقًا لاستراتيجية ثابتة لا تتغير ولا يوجد بها أي جانب عشوائي، نحن نطبق العلم الرياضي في ممارسة الرياضة حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي يُحدث ضرر للممارس."

وتابع: "نتابع الأمور المتعلقة بأزمة كورونا على المستوى الاقتصادي، وفي الفترة الماضية دعمنا مراكز الشباب بمبلغ 30 مليون، والأندية 13 مليون جنيه من أجل العمالة الإدارية."

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وأضاف: "نضع أسس مع وزارة الصحة من أجل عودة الأحداث الرياضية، سواء الأندية ومراكز الشباب، المسابقات والإعداد الأوليمبي، والأندية الصحية، ووضعنا من خلال اللجنة الطبية ووزارة الصحة أساس إعادة الفتح التدريجي."

وواصل: "بعد العيد سيتم وضع الجداول الاحترازية الخاصة بإعادة الفتح للأندية ومراكز الشباب، تتمثل في توقيت العمل وممارسة الرياضة، وطبيعة الأنشطة وتوفير عيادة داخل النادي وغرفة وإمكانية التواصل مع الإسعاف."

واستطرد: "مع إصدار الخطوات الاحترازية الخاصة بالأندية سوف نبدأ في التفكير فيما يتعلق بإمكانية المساعدة من خلال الخدمات اللوجستية مع وزارة الصحة."