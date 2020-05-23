محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
كشف عبد المنعم شطة لاعب نادي الأهلي الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيلجأ للقضاء المصري من أجل الحصول على حقوقه بعد الاتهامات التي وجهها له خالد الغندور على شاشة قناة الزمالك.
وقال شطة في تصريحات لمصراوي:" الغندور اتهمني بالتواطؤ انا ومراد مصطفى فهمي لصالح النادي الأهلي من أجل حصوله على لقب نادي القرن الافريقي وهي أمور عارية تماما من الصحة ".
وأضاف:" انا عضوا باللجنة الفنية في الكاف وليس لي علاقة بما ذكره الغندور وليس من حقه توجيه اتهامات لنا بالباطل وغير صحيحة بالمرة".
واتم :" قررت اللجوء إلى احد المحاميين وأرسلت له ما قاله الغندور عني وعن مصطفي مراد فهمي وعازمون علي أخذ حقوقنا بالقانون ".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامه بالتواطؤ مع الأهلي.. "شطة" يلجأ للقضاء للرد على الغندور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.