بعد اتهامه بالتواطؤ مع الأهلي.. "شطة" يلجأ للقضاء للرد على الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف عبد المنعم شطة لاعب نادي الأهلي الأسبق وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أنه سيلجأ للقضاء المصري من أجل الحصول على حقوقه بعد الاتهامات التي وجهها له خالد الغندور على شاشة قناة الزمالك.

وقال شطة في تصريحات لمصراوي:" الغندور اتهمني بالتواطؤ انا ومراد مصطفى فهمي لصالح النادي الأهلي من أجل حصوله على لقب نادي القرن الافريقي وهي أمور عارية تماما من الصحة ".

وأضاف:" انا عضوا باللجنة الفنية في الكاف وليس لي علاقة بما ذكره الغندور وليس من حقه توجيه اتهامات لنا بالباطل وغير صحيحة بالمرة".

واتم :" قررت اللجوء إلى احد المحاميين وأرسلت له ما قاله الغندور عني وعن مصطفي مراد فهمي وعازمون علي أخذ حقوقنا بالقانون ".