تركي آل الشيخ ينفعل أثناء مباراته الخيرية مع السويلم

انفعل تركي آل الشيخ مالك نادي ألمريا الإسباني ورئيس الهيئة العامية للترفيه بالمملكة العربية السعودية، اثناء مباراته الخيرية ، بينه وبين رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم، عبر البلايستيشن.
ونشر تركي آل الشيخ تغريده منذقليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، فيديو وهو ينفعل علي شاشة التلفاز ليوقعها، أرضا عقب تلقيه هدف من السويلم، خلال المباراة قائلا: " في أحداث شغب بسيطة، بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة، لسا المباراة ما انتهت”.
في أحداث شغب بسيطة ... بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت pic.twitter.com/NrNjZ2jbVD— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 22, 2020
وتقام مباراه خيرية بيين تركي آل الشيخ وسعود السويلم عبر البلايستيشن، لتعود عائدات مالية من تلك المباراة لمؤسسة خيرية ، اعلن عنها في الفترة الماضية، خاصة بتسكين المحتاجين في المملكة السعودية.
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