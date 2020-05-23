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تركي آل الشيخ ينفعل أثناء مباراته الخيرية مع السويلم

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انفعل تركي آل الشيخ مالك نادي ألمريا الإسباني ورئيس الهيئة العامية للترفيه بالمملكة العربية ، اثناء مباراته الخيرية ، بينه وبين رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم، عبر البلايستيشن.

ونشر تركي آل الشيخ تغريده منذ

قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، فيديو وهو ينفعل علي شاشة التلفاز ليوقعها، أرضا عقب تلقيه هدف من السويلم، خلال المباراة قائلا: " في أحداث شغب بسيطة، بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة، لسا المباراة ما انتهت”.

وتقام مباراه خيرية بيين تركي آل الشيخ وسعود السويلم عبر البلايستيشن، لتعود عائدات  مالية من تلك المباراة لمؤسسة خيرية ، اعلن عنها في الفترة الماضية، خاصة بتسكين المحتاجين في المملكة السعودية.

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