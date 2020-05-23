وزير الرياضة: هناك أسس واشتراطات لعودة الدورى العام

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هناك مجموعة من الأسس سيتم على أساسها فتح الأندية تدريجيا في منتصف يونيو المقبل.

وقال أشرف صبحي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "اون تايم سبورتس" :"هناك مجموعة من الاشتراطات سيكون على

الأندية الالتزام بها بداية من منتصف يونيو المقبل"، مضيفا:"سيتم ابلاغ الأندية بالاشتراطات المطلوبة عقب اجازة عيد الفطر المبارك، حتى تعود لفتح ابوابها من جديد، والتي تتمثل في توقيت العمل وممارسة الرياضة ، وطبيعة الأنشطة وتوفير عيادة داخل النادي وغرفة وإمكانية التواصل مع الإسعاف".

وأضاف :"نتابع الأمور المتعلقة بأزمة كورونا على المستوى الاقتصادي، وفي الفترة الماضية دعمنا مراكز الشباب بمبلغ 30 مليون، والأندية 13 مليون جنيه من أجل العمالة الإدارية."

وأوضح :"الكورة هترجع هترجع والنشاط الرياضي سيعود مرة أخرى، ولكن الأهم الالتزام بالاجراءات الاحترازية".