الخطيب يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ صالح كامل

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكبير الشيخ صالح كامل، في المملكة العربية السعودية والقاهرة.
وعبر الكابتن محمود الخطيب خلال اتصالاته التي أجراهامع العائلة الكريمة عن خالص تعازيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة أحد أبرز الأشقاء المحبين لمصر وللنادي الأهلي، الذي كانت له بصمات واضحة.
وأكد رئيس النادي امتنانه وتقديره البالغ لما قدمه الراحل من إسهامات خيرية ومواقف إنسانية استحق عليها الثناء والسيرة الطيبة والتقدير الكبير. وتمنى أن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.
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