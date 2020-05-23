جمال محمد على: اسئناف الدوري سيكلفنا حوالي 72 مليون جنيه

صرح جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة الحالي، صباح اليوم السبت، أن قرار استئناف الموسم الحالي من الدوري سيكلفنا حوالي 72 مليون جنيه.

وقال جمال محمد علي في حواره مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه

ملعب أون تايم: " سنضع خطط سواء باستكمال الدوري أو إلغاء الموسم، بناءا علي معايير محددة من الصحة ، وبناءا علي إجراءات وقائية، ستأتي لنا من قبل وزارة الشباب والرياضة".

وأضاف :" طلب منا عمل معسكرات مغلقة للاعبين لمدة 80 يوم، وستكلف هذا الأمر أموال ضائلة تصل إلي 70 مليون جنيه، خلال تلك الفترة، وجلست مع عمرو الجنايني ، لدراسة تكاليف اسئناف الدوري بناءا علي المباريات المتبقية، وصلت لحوالي 81 مليون جنية".