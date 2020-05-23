اتحاد الكرة يحدد موعد اتخاذ قرار استكمال أو إلغاء الدوري

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري الحالي، صباح اليوم السبت، عن موعد تحديد مصير الدوري المصري ، وأن اتحاد الكرة سيدرس قرار بالإلغاء أو الاستكمال بناءا علي معايير دقيقة.
وقال جمال محمد علي مع الإعلامي سيف زاهر خلالبرنامجه ملعب أون تايم:" الأندية تحدد موقفها من استئناف الدوري علي حسب أوضاعها الماية، ولكن اتحاد الكرة سيتعامل مع هذا الموضوع بشكل حادي كامل ، لحسم مصير الدوري".
وأضاف: " بعد العيد سندرس قرار استئناف الدوري أو الغاءه بشكل دقيق، بناءا علي الخطة ةالتعليمات التي ستأتي لنا من قبل وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية".
وتابع: " عقدنا جلسات داخل اتحاد الكرة ومن ضمنها اللجنة الطبية، لمناقشة كيفية نقل اللاعبين في الحافلات والغرف التي سيقيمون بها وعدد اللاعبين في غرف الملابس، وسنضع هذا في خطة الاتحاد".
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