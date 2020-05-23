الهاني سليمان: لم أجلس بديلا طوال مسيرتي إلا للحضري

صرح الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة الحالي والاتحاد السكندري السابق، أنه طوال مسيرته الكروية لم يجلس بديلا علي مقاعد البدلا، إلا مرة واحدة لعصام الحضري.

وقال الهاني سليمان في حوار له مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " منذ تواجدي في نادي

الاتحاد السكندري وحتي رحيلي عنه لم أجلس بديلا لحارس آخر في مصر إلا لعصام الحضري وكان في مباراة واحدة ، وبعدها تم إلغاء الدوري".

وأضاف : " والاتحاد السكندري نادي جماهيري، ويقدر الأداء الجيد لأي لاعب

وفي تلك الفترة قدمت الكثير مع الاتحاد ، لذلك كان يفضلو وجودي كحارس أساسي".

يذكر أن عصام الحضري انضم للاتحاد السكندري في يناير 2012، مقابل خمس ملايين جنيه، لمدة عامين ونصف، وذلك بعد خلافات مع إدارة المريخ السوداني بسبب عدم مشاركاته كثيرا، وكان الهاني سليمان متواجد مع زعيم الثغر في تلك الفترة، وبعدها تم إلغاء الدوري بسبب مجزرة بورسعيد.