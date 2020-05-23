الهاني سليمان يكشف سبب رحيله عن الاتحاد السكنري

كشف الهاني سليمان حارس مرمي سموحة الحالي والاتحاد السكندري السابق، صباح اليوم السبت، عن السبب الرئيسي في رحيله عن زعيم الصغر السكندري.
وقال الهاني سليمان في حوار له مع الإعلامي سيف زاهر عير برنامجه ملعب أون تايم: "السبب الرئيسي في رحيلي عن الاتحاد السكندري هو عدد قليل من الجماهير، حاولي 20 أو 30 شخص كونو مجموعة وتوصلو مع إدارة النادي، ولم يكن السبب فنياً، لأن الاتحاد نادي جماهيري".
وأضاف: " ببعده تم استدعائي من قبل الإدارة، وتم ابلاغي بأ، عدد من جماهير النادي يطالبون برحيلي، وعرضو علي الرحيل لمدة عام علي سسبيل الإعارة، وقررت الرحيل لأن في حالة عودتي ستتواجد نفس المشكلة، ورحلت مجانيا عن النادي، وكان متبقي لي عامين في عقدي"
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