بالفيديو كونفرانس.. الاتحاد العربي للكاراتيه يناقش الموسم الجديد

حرص الاتحاد العربي للكاراتيه على عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس عن بعد تم خلاله تناول العديد من القضايا والاستعداد للموسم الجديد 2020.

وتم عقد الاجتماع عن بعد بسبب تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح مختلف دول العالم.

وشهد الاجتماع حضور كل من اللواء ناصر الرزوقي نائب رئيس الاتحاد الدولي و بشير الشريف رئيس الاتحاد البحر المتوسط و الدكتور ابراهيم القناص رئيس الاتحاد العربي و محمد الدهراوي نائب رئيس الاتحاد العربي.

وتمت مناقشة اعداد الاتحاد العربي للموسم الجديد 2020عن بعد وتم الاستقرار على عمل دورة مدربين كاتا وكوميتيه .. بالإضافة إلى دورة حكام (كاتا وكوميتيه).

وتم الاستقرار على عمل دورة تدريبية للمرأة والإدارة الرياضية ودورة للطب الرياضي ودورة الإعداد البدني هذا بالإضافة إلى اصدار صحيفة إلكترونية للاتحاد.