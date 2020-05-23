وزير الرياضة يوضح خطة عمل الوزارة في الفترة الحالية

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن الخطة التي تعمل بها الوزارة في الفترة الحالية، والملفات التي يتم مناقشتها، لعودة النشاط وإدارة المنظومات والاتحادات.

قال وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم:" نحن نعمل علي قرار عودة الرياضة، ويوجد

ملفين يتم مناقشتهم حالية، وهم ملف الرياضة والصحة، وان الرياضة عامل من عوامل الحفاظ علي الصحة، ونعم علي التنمية الرياضة".

وأضاف :" والملف الآخر، رياضة البطولة، ومناوشات الرياضة المرتبطة بأزمات الادارت والمنظومات والاتحادات، ونبي ونعدل اللاوئح في الفترة

الحالية، ونقدم الدعم المالي للاتحادات والاندية بالكامل".

وتابع: " الأزمة الحالية لها تأثير اقتصادي وصحي علي الانديه، وكل هذا يتم دراسته بشكل جيد في الوزارة ونعمل علي حل الأزمة في أسرع وقت ممكن".

كما أكد صبحي أن تدرج عودة النشاط بحذر شيء مهم جدا، طالبت الأندية والاتحادات بوضع خطط، ليتم دراستها، مع وزارة الصحة، وسنري ماهو الأصلح لعودة النشاطات والمنظومة مرة أخرى.