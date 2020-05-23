وزير الرياضة: نعمل علي وضع مواعيد محددة لفتح وغلق الأندية

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي مساء اليوم الجمعة، أن الوزارة تعمل علي وضع خطة للعمل بالأندية ومراكز الشباب وفق مواعيد محدده للحفاظ علي سلامة الجميع. قال وزير الشباب والرياضة في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " سنحدد وقت معين للأندية مراكز الشباب، بوضع مواعيد محددة لفتح وغلق النادي، وممارسة الألعاب والنشاطات بها، وفقا لمعاير وعوامل إحترازيه تحافظ علي سلامة الجميع". مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامجه ملعب أون تايم: " سنحدد وقت معين للأندية مراكز الشباب، بوضع مواعيد محددة لفتح وغلق النادي، وممارسة الألعاب والنشاطات بها، وفقا لمعاير وعوامل إحترازيه تحافظ علي سلامة الجميع". وأضاف: " وزارة الشباب والرياضة والصحة ، تعمل معا لوضع أسس علي قرارات تحمي الألعاب والرياضات، في عودة متدرجه مرة أخري، وبعد العيد ، سيتم الإعلان عنها".

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