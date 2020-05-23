هيرتا يسحق أونيون برباعية دون رد في الدوري الألماني

احتفل هيرتا برلين بانتصاره الثاني على التوالي منذ استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوز رائع برباعية دون رد على ضيفه أونيون برلين في مباراة قمة يوم الجمعة.

وتفوق هيرتا على غريمه في المدينة بفضل أربعة أهداف في الشوط الثاني سجلها فيداد ايبيسفيتش ودودي لوكيباكيو وماتيوس كونيا وديدريك بوياتا.

ويأتي هذا الانتصار بعد فوز هيرتا يوم السبت الماضي على مستضيفه هوفنهايم 3-صفر عقب استئناف الدوري بعد توقف لمدة شهرين بسبب جائحة كورونا.

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وأقيمت المباراة بدون جماهير وتقدم هيرتا مركزا واحدا إلى العاشر برصيد 34 نقطة من 27 مباراة بينما استمر أونيون الوافد الجديد هذا الموسم، والذي فاز في مباراة الدور الأول في نوفمبر تشرين الثاني بهدف دون رد من ركلة جزاء متأخرة، في المركز 12 برصيد 30 نقطة.

وسيتقابل يوم السبت بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب الصدارة على أرضه مع اينتراخت فرانكفورت بينما سيلعب بروسيا دورتموند الثاني مع فولفسبورج.

رويترز

