رياضة | برشلونة من ضم هدفه الأكبر في الميريكاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة من ضم هدفه الأكبر في الميريكاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية عن أخر تطورات انتقال لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة، وعن وضع الميركاتو الصيفي داخل الكامب نو.

وارتبط إسم برشلونة بالتعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى إمكانية ضم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن برشلونة قرر الابتعاد عن نيمار، وتوجيه كل أسهمة نجاة لاوتارو مارتينيز.

وكانت هناك بعض التقارير التي أكدت عن عدم قدرة برشلونة، للتعاقد مع أي لاعب خلال الفتره المقبلة بسبب تفشي فيروس كورونا.