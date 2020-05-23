رياضة | اتحاد الكرة: إلغاء الدوري أو استئنافه قرار "مر" وسنحسم مصيره عقب إجازة العيد

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: إلغاء الدوري أو استئنافه قرار "مر" وسنحسم مصيره عقب إجازة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد المصري لكرة القدم، على أن استمرار الدوري الممتاز أو إلغاؤه هو قرار مر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"لكي يتم استكمال الدوري المصري، لا بد أن يتم إقامة المباريات في ملاعب محددة".

وتابع :"تحدثت مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة بأن الفرق تحتاج إلى معسكرات مغلقة تصل إلى 80 يوم وهو ما يعني تكاليف باهظة للإقامة والتي تصل إلى 72 مليون جنيه".

وزاد :"سيتم إقامة الدوري على ملاعب محددة في حالة عودة الدوري".

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وأشار :"المباريات ستكلف اتحاد الكرة 2 مليون وربع المليون جنيه، بالإضافة إلى المساحات".

وزاد :"جلسنا لكي نقوم باحتساب التكاليف مع رئيس اللجنة الخماسية وجدنا أنها تصل إلى 91 مليون جنيه تقريبا".

وواصل :"عقب عيد الفطر المبارك سنحصل على الضوابط الخاصة بعودة النشاط من قبل وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة، وسنقوم بإعطاء القرار سواء باستئناف النشاط من عدمه".

وأكمل :"سيتم استئناف الدوري بشكل دقيقة جدا عقب إجازة عيد الفطر المبارك".