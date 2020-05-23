رياضة | برشلونة يقترب من التجديد لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يقترب من التجديد لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح نادي برشلونة على أعتاب تجديد تعاقده مع حارس مرمى الفريق، الألماني مارك أندريه تير شتيجن خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب من الركائز الرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي برشلونة قطع شوطا كبيرا في المفاوضات مع تير شتيجن بخصوص تجديد عقده مع الفريق الكتالوني خلال الفترة القادمة، للإستمرار مع الفريق في المواسم المقبلة.

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وأشارت الصحيفة الاسبانية أن نادي برشلونة اتفق مع تير شتيجن على تمديد تعاقده مع الفريق الكتالوني حتي 2025، على أن يصبح ضمن اللاعب الأعلي أجرًا في صفوف الفريق.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نادي برشلونة كان يستبعد رحيل الحارس خلال الميركاتو الصيفي، خاصة وأن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 180 مليون يورو.

وينتهي عقد "تير شتيجن" مع برشلونة في صيف عام 2022.