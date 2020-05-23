رياضة | باتريس كارتيرون يحدد أسماء العائدين إلى الزمالك (مفاجأة)

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر باتريس كارتيرون يحدد أسماء العائدين إلى الزمالك (مفاجأة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على أسماء اللاعبين العائدين إلى القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

العائدين إلى الزمالك في الموسم الجديد

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استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون على عودة أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر المعار لصفوف سموحة، كما شهدت الساعات القليلة الماضية التفكير فى عودة أحمد رفعت جناح الفريق المعار للاتحاد السكندرى.

وتشير أرقام فتوح، صاحب الـ22 عامًا، هذا الموسم إلى أنه شارك مع سموحة بالموسم الحالى فى 14 لقاء، وتمكن من صناعة هدف.

وخاض رفعت، صاحب الـ26 عامًا، مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم 15 لقاء، تمكن من تسجيل 4 أهداف، وصناعة 6 أهداف أخرى