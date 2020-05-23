رياضة | مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع «موهبة ألمانيا»

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي ينضم لسباق التعاقد مع «موهبة ألمانيا» والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مانشستر سيتي الإنجليزي في سباق التعاقد كاي هافيرتز نجم باير ليفركوزن، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حيث تقدر قيمته بنحو 70 مليون جنيه إسترليني.

صفقة مانشستر سيتي الجديدة

تحدثت صحيفة "ذا صن" أن مانشستر سيتي يواجه منافسة شديدة من مانشستر يونايتد، وتشيلسي، وليفربول، للحصول على خدمات هافيرتز، الذي نال إعجاب المدرب بيب جوارديولا.

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وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يتطلع لضم هافيرتز، تمهيدًا لقرب رحيل لاعبه الإسباني ديفيد سيلفا البالغ من العمر 34 عامًا.

ويستطيع هافيرتز، اللعب في وسط الملعب والهجوم، ومن المتوقع أن يشغل المركز رقم 9 في المستقبل.

وأرسل بيب جوارديولا، بعض الكشافين لمشاهدة نجم باير ليفركوزن، والذي يرحب بفكرة اللعب خارج ألمانيا.