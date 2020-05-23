رياضة | براميدز يكشف موقف نجمه السابق

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر براميدز يكشف موقف نجمه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث هاني سعيد مدير كرة القدم في براميدز عن موقف الفريق من استمرار نجنه البرازيلي كينو المعار حاليًا إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

وأفادت تقارير صحفية محلية مؤخرًا بأن الأهلي والزمالك يتنافسان على التعاقد مع كينو إلا أن براميدز لم يحسم مصير النجم البرازيلي بعد.

وذكرت التقارير الصحفية أن كينو قدم أداءً جيدًا مع براميدز في الفترة القصيرة التي قضاها مع النادي قبل أن ينضم إلى الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وقال سعيد في تصريحات لفضائية أون تايم سبورت:"سيعود كينو من الإعارة للجزيرة الإماراتي عقب نهاية الموسم الحالي لكننا لم نحسم مصيره بعد ونتحدث مع وكيله".