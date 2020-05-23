رياضة | أزمة في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر أزمة في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن هناك أزمة داخل باريس سان جيرمان بسبب رغبة ناصر الخليفي رئيس النادي في تخفيض الرواتب وهو ما يرفضه عدد من نجوم الفريق.

ووفقاً لما نشرته الجمعة صحيفة ليكيب، احتدت لهجة رئيس النادي، ناصر الخليفي، بعد رفض العديد من اللاعبين التفاوض حول تقليص رواتبهم.

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ومن أبرز هؤلاء اللاعبين، قائد الفريق الباريسي، البرازيلي تياغو سيلفا، الذي غادر لبلاده لقضاء الحجر المنزلي هناك، حيث من الواضح أنه لا يرغب في تقليص راتبه.

وينتهي عقد اللاعب مع الفريق في 30 يونيو المقبل، ورفض سيلفا استقطاع أية أموال من المليون يورو التي يتقاضاها شهرياً، وأيضاً لا يرغب في مساعدة الإدارة في إقناع نجوم آخرين بالفريق بتخفيض رواتبهم.

ولم يخفِ الخليفي غضبه من حقيقة رفض نجوم الفريق لتقليص رواتبهم وعدم استجابتهم لطلب الإدارة.