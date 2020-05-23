رياضة | الأهلي يحسم موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم موقفه من العروض المقدمة لنجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية موقفه بشأن مستقبل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض للتعاقد مع محمد شريف نجم الأهلي المعار لصفوف نادي إنبي لضمه في الصيف القادم.

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وقدم أحد أندية الدوري الإماراتي عرضًا ضخمًا لضم محمد شريف في الصيف القادم بخلاف بعض أندية الدوري السعودي المهتمه باللاعب بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الموسم الحالي.

ولكن رفض النادي الاهلي كل العروض المقدمة إلى محمد شريف في الصيف مؤكدا أن اللاعب سيعود إلى صفوف الاحمر في نهاية الموسم عقب انتهاء إعارته مع نادي إنبي.

وطلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء عودة محمد شريف للفريق عقب انتهاء إعارته حيث أقتنع المدرب بمستواه وأنه قادر على افادة الأحمر في الموسم القادم.