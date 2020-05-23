رياضة | سموحة يتسلح برغبة نجمه أمام الأهلي للاحتفاظ بخدماته

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سموحة يتسلح برغبة نجمه أمام الأهلي للاحتفاظ بخدماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى صفوف سموحة السكندري، بتمديد إعارته لمدة موسم آخر بالانتقالات الصيفية المقبلة.

ومنح ناصر ماهر، إدارة فريقه السكندري وعدًا بالاستمرار لموسم آخر بين صفوفه، في حال التوصل لاتفاق مع القلعة الحمراء، بشأن استمراره.

ويرتبط لاعب الأهلي بعلاقة جيدة مع محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، الأمر الذى يقرب ناصر ماهر من البقاء مع الفريق السكندرى لموسم آخر.

وكان حمادة صدقي المدير الفنى لفريق سموحة قد تمسك بالإبقاء على ناصر ماهر وصلاح محسن فى الموسم الجديد، من أجل المنافسة على المربع الذهبي والعودة للمنافسات الإفريقية.