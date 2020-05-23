رياضة | سموحة يتسلح برغبة نجمه أمام الأهلي للاحتفاظ بخدماته

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر سموحة يتسلح برغبة نجمه أمام الأهلي للاحتفاظ بخدماته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومنح ناصر ماهر، إدارة فريقه السكندري وعدًا بالاستمرار لموسم آخر بين صفوفه، في حال التوصل لاتفاق مع القلعة الحمراء، بشأن استمراره.
ويرتبط لاعب الأهلي بعلاقة جيدة مع محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة، الأمر الذى يقرب ناصر ماهر من البقاء مع الفريق السكندرى لموسم آخر.
وكان حمادة صدقي المدير الفنى لفريق سموحة قد تمسك بالإبقاء على ناصر ماهر وصلاح محسن فى الموسم الجديد، من أجل المنافسة على المربع الذهبي والعودة للمنافسات الإفريقية.
عودة معاري الأهلي
وكان الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي السابق قد قال في وقت سابق عبر برنامجه الإذاعي أن المدرب السويسري رنيه فايلر ولجنة التخطيط بالفريق الأحمر قد حسموا ملف عودة أربعة لاعبين معارين للفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وتابع شوبير أن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي حسم أمر عودة أكرم توفيق من الاعارة للجونة وكذلك الثلاثي محمد شريف المعار لإنبي وعمار حمدي المعار لطلائع الجيش وصلاح محسن المعار لسموحة سوف يعودون لصفوف النادي الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.
وأردف أحمد شوبير أن المدرب السويسري رفض عودة مهاجم الأهلي المعار وليد أزارو لصفوف الفريق مع بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد مشيراً إلى أن إدارة النادي تخطط لضم صفقتين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد رحيل أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي.