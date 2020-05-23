رياضة | هيرتا برلين يكتسح يونيون في الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر هيرتا برلين يكتسح يونيون في الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح هرتا برلين ضيفه يونيون برلين برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندزليجا".

وكرر هرتا برلين انتصاره بشكل ساحق للجولة الثانية تواليا بعد فوز بثلاثية دون رد على مضيفه هوفنهايم الأسبوع المنصرم، ليقترب من دخول المنطقة الدافئة في جدول "البوندسليغا" بعدما رفع رصيده إلى 34 نقطة محتلاً المركز العاشر.

سجل أهداف المباراة كل من البوسني فيداد إيبيسيفيتش (ق51) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (ق52) والبرازيلي ماتيوس كونيا (ق61) والبلجيكي ديدريك بوياتا (ق77).

في حين تجمد رصيد يونيون برلين عند 30 نقطة بعدما مني بالهزيمة الثالثة له تواليا، ليحتل المركز الثاني عشر مؤقتا في الجدول.

وينتظر أن يصطدم هرتا برلين المنتشي في الجولة القادمة بمنافسه القوي لايبزيغ صاحب المركز الرابع في جدول الترتيب.