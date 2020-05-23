رياضة | رئيس سموحة يحدد شرطًا واحدًا لبيع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة يحدد شرطًا واحدًا لبيع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن فريقه على استعداد لبيع نجمه "حسام حسن" في سوق الإتتقالات الصيفية القادمة، في حال تلقيه عرض مناسب يرضي طموحات إدارة فريقه.

وقال عامر في تصريحات لقناة "الحدث اليوم": "لا توجد أي عروض رسمية جادة حتى الآن لشراء حسام حسن سواء بالبيع أو الإعارة".

وتابع: "كل ما يوجد حاليا هو عرض خليجي لاستعارة اللاعب، وعرض من الدوري الأمريكي، وكلها عروض لا تتناسب وقيمة اللاعب".

Advertisements

وأضاف: "نادي سموحة يرفض خروج اللاعب على سبيل الإعارة، والإدارة تفضل بيعه بمقابل مادي يرضي طموحات الفريق".

وأردف: "النادي يعاني من أزمة مالية بسبب كارثة كورونا، وسيكون هناك إنخفاضاً ملحوظاً في أسعار اللاعبين خلال الفترة المقبلة".

وحول مفاوضات الأهلي والزمالك مع حسام حسن أتم عامر: "لا توجد أي مفاوضات رسمية من جانب الأهلي أو الزمالك بشأن ضم حسام حسن، وكل ما يثار اجتهادات صحفية".