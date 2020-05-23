رياضة | بالنقاط.. الأهلي يتصدر تصنيف أندية إفريقيا في القرن الـ21 وترتيب متأخر للزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالنقاط.. الأهلي يتصدر تصنيف أندية إفريقيا في القرن الـ21 وترتيب متأخر للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتلي فريق الأهلي المصري صدارة ترتيب تصنيف أندية إفريقيا في القرن الحادي والعشرين، بعد الإنجازات والبطولات التي حققها الفريق خلال الـ 20 عامًا الأولي من القرن الحالي، بداية من عام 2000 وحتي العام الجاري 2020، ليتفوق على جميع أندية القارة السمراء وبفارق نقاط كبير.

ويعتمد الإتحاد الإفريقي في تصنيف الأندية بالقارة السمراء على نظام النقاط والذي اتبعه في القرن الماضي، حيث يحصل بطل دوري أبطال إفريقيا على 5 نقاط، بينما يحصل الوصيف على 4 نقاط، وبطل الكونفيدرالية على 4 نقاط، بينما من يصل لنصف النهائي يحصد نقطتين، ومن يصل للربع نهائي يحصل على نقطة وحيدة، ويحصل بطل السوبر الإفريقي على نقطة وحيدة.

ولم يعلن الكاف بشكل رسمي عن أي معايير جديدة لحساب تصنيف الأندية الإفريقية بالقرن الحالي.

ويتصدر النادي الأهلي ترتيب تصنيف أندية إفريقيا، حيث جمع 70 نقطة بشكل رسمي، كما ضمن الحصول على نقطتين كحد أدني بعد تأهله لنصف نهائي النسخة الحالية، بينما يتواجد الزمالك في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وضمن أيضا نقطتين بعد تأهله للدور نصف النهائي هذا العام.

يذكر أن الأهلي حصد 13 بطولة إفريقية حتي الآن في القرن الجديد (6 دوري أبطال إفريقيا - 6 السوبر الإفريقي - 1 كأس الكونفيدرالية)، بينما توج الزمالك بـ 4 بطولات إفريقية فقط (2 كأس السوبر الإفريقي - 1 دوري أبطال إفريقيا - 1 كأس الكونفيدرالية الإفريقية).

وإليكم حساب نقاط الأندية الأفريقية والتي جمعتها بداية من انطلاق القرن الحالي في يناير 2001 وحتي الآن، والذي يتحدد على إثره بطل القرن في أفريقيا حسب المعايير السابقة التي وضعها "كاف":-

1- الأهلي 72 نقطة - (70 نقطة+ ضمن نقطتين بعد تأهله لنصف نهائي النسخة الحالية)

2- مازيمبي الكونغولي 56 نقطة

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3- النجم الساحلي التونسي 52 نقطة

4- الترجي التونسي 50 نقطة

5- الوداد المغربي31 نقطة - (29 نقطة + ضمن نقطتين بعد تأهله لنصف نهائي النسخة الحالية)

6- الزمالك 30 نقطة - (28 نقطة + ضمن نقطتين بعد تأهله لنصف نهائي النسخة الحالية)

7- الصفاقسي التونسي 28 نقطة

8- إنيمبا النيجيري 27 نقطة

9- الهلال السوداني 23 نقطة

10- آسيك ميموزا الإيفواري 20 نقطة

وسيكون أمام الأهلي والزمالك فرصة ثمينة لزيادة رصيد نقاطهما في التصنيف حال تجاوزهما الدور نصف النهائي والتأهل للمباراة النهائية للنسخة الحالية من البطولة الإفريقية، حيث يحصد الفائز باللقب 5 نقاط، بينما يفوز "الوصيف" بـ 4 نقاط، بينما حال خروجهما من هذا الدور يكتفي كل منهما بالحصول على نقطتين فقط.

يذكر أن مباريات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا متوقفة حاليًا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولم يحدد الإتحاد الإفريقي مواعيد جديدة للمباريات حتي الآن، حيث يلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، بينما يواجه الزمالك مع الرجاء الرياضي.