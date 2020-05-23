رياضة | طلبات فايلر تربك حسابات الأهلي

ويأمل الأهلي في التعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب المهارة والرغبة في تحقيق البطولات، خاصة في ظل المنافسة القوية على بطولة الدوري المحلي وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان رينيه فايلر طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع مدافع قوي في الفترة المقبلة بمواصفات عالمية وهو ما تحدث به المدرب عن وضع أحمد حجازي نجم وست بروميتش ألبيون لكن اللاعب يفضل الاستمرار في الاحتراف وعدم العودة لمصر في الوقت الحالي.

كما طلب فايلر التعاقد مع بديل لحسام عاشور في منطقة خط الوسط الدفاعي في ظل إصابة حمدي فتحي وابتعاده عن الملاعب الفترة الماضية لكن تظل فكرة التعاقد مع لاعب خط وسط مدافع أمر غير وارد بالنسبة لمسئولي القلعة الحمراء الذي يرون أن التعاقد مع مهاجم قوي ومميز سيكون أكثر فائدة خاصة في ظل وجود أليو ديانج واستعادة أكرم توفيق المعار لصفوف الجونة.