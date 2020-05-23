رياضة | صراع إنجليزي على ضم نجم يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على ضم نجم يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود صراع بين آرسنال وإيفرتون من أجل التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن آرسنال يطمح في التعاقد مع رابيو ليشكل ثنائي مع مواطنه ماثيو الجندوزي في خط وسط المدفعجية.

وذكر الموقع الفرنسي أن رابيو البالغ من العمر 25 عامًا كان قد انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن رابيو شارك في 24 مباراة مع السيدة العجوز لكنه لم يقدم مستوى كبير حتى الآن ورحيله في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة يبقى أمر وارد.