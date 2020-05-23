رياضة | كاف يحتفل بالذكرى الـ20 لحصول الأهلي على لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاف يحتفل بالذكرى الـ20 لحصول الأهلي على لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالاحتفال بالذكرى الـ٢٠ لحصول النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في إفريقيا.
وغرد "كاف" عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن، الذي حصل عليه النادي الأهلي.
ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها، والإشارة إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.
وفي سياق متصل، فجر مجلس إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن من جديد بعدما أصدر مرتضى منصور قرار فتح الملف لاحقيقة الأبيض في اللقب بالبطولات.
ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لصالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تسلمه لقب نادي القرن الإفريقي.
وكتب الأهلي: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المترفع على عرش القارة السمراء، في القرن الماضي والحالي"
وتابع الحساب الرسمي للأحمر: "بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".