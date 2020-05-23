رياضة | كاف يحتفل بالذكرى الـ20 لحصول الأهلي على لقب نادي القرن

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر كاف يحتفل بالذكرى الـ20 لحصول الأهلي على لقب نادي القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالاحتفال بالذكرى الـ٢٠ لحصول النادي الأهلي المصري على لقب نادي القرن في إفريقيا.

وغرد "كاف" عبر حساباته الرسمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية احتفاءه بمرور عشرين عامًا على لقب نادي القرن، الذي حصل عليه النادي الأهلي.

ونشرت الحسابات الرسمية للاتحاد الإفريقي مقاطع فيديو تبرز إنجازات الأهلي وبطولاته الإفريقية التي حصل عليها، والإشارة إلى كوكبة من أبرز نجومه على مدى تاريخه، الذين أسهموا جميعًا في تتويجه بالعديد من الألقاب التي منحته لقب نادي القرن في القارة السمراء.

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وفي سياق متصل، فجر مجلس إدارة نادي الزمالك قضية نادي القرن من جديد بعدما أصدر مرتضى منصور قرار فتح الملف لاحقيقة الأبيض في اللقب بالبطولات.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لصالح سليم رئيس النادي الأهلي الأسبق، خلال تسلمه لقب نادي القرن الإفريقي.

وكتب الأهلي: "إفريقيا لا تعرف سوى بطل واحد النادي الأهلي المترفع على عرش القارة السمراء، في القرن الماضي والحالي"

وتابع الحساب الرسمي للأحمر: "بتخطيط ونبوغ رجاله وأقدام أبناءه المخلصين محطما كافة الأرقام القياسية في مختلف مسابقات الكاف".