الامارات | بوغبا يهنئ الإمارات بالعيد.. ويدعو إلى البقاء في البيت

شكرا لقرائتكم خبر عن بوغبا يهنئ الإمارات بالعيد.. ويدعو إلى البقاء في البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، الفائز مع «الديوك» بكأس العالم عام 2018، رسالة تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى كل من يعيش في دبي والإمارات وجميع المسلمين حول العالم، وذلك على حساب مجلس دبي الرياضي بموقع التواصل الاجتماعي.

ودعا بوغبا عبر رسالته المصورة إلى الاستمرار في البقاء بالبيت وممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وتأتي رسالة النجم العالمي في إطار المشاركة بمبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط وخلك سليم» التي انطلقت من دبي ووصلت إلى العالم، وتحث فئات المجتمع كافة على مواصلة التدريبات الرياضية وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة في ظل جائحة كورونا (كوفيد 19)، كما تهدف المبادرة إلى حث الجمهور من فئات المجتمع كافة على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لحماية الجمهور، وللوقاية من الوباء المنتشر.

واستقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط وخلك سليم» مشاركة العديد من نجوم الرياضة من أبطال عالم في كرة القدم وأبطال أولمبيين في مختلف الألعاب الرياضية الذين حرصوا على نشر رسائل تضامن ومحبة تعبر عن علاقتهم الطيبة التي تربطهم بالدولة بشكل عام ودبي بشكل خاص.

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وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس: «إن المجلس يواصل جهود التوعية بأهمية ممارسة الرياضة باعتبارها من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع من خلال إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة، في إطار الحملة التحفيزية والتشجيعية لممارسة الرياضة في ظل فترة التباعد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلى حين عودة الناشط الرياضي إلى طبيعته في الأماكن كافة».

وأضاف «نشر المجلس عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي العديد من أفلام التوعية لجميع أفراد المجتمع من خلال مقاطع فيديو تتضمن نصائح مشاهير الرياضة والأطباء العالميين، وتستعرض نتائج تقارير عالمية متخصصة، وتؤكد على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وأسهمت مبادرات مجلس دبي الرياضي في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال المنافسات الافتراضية التي أطلقها منذ توقف النشاط الرياضي في العالم كله بسبب جائحة كوفيد 19، من بينها تحدي تسلق درج برج خليفة، وتحدي السبرينت وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، كما أطلق المجلس بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات ولاقت مشاركة واسعة ونجاحاً كبيراً».

مجلس دبي الرياضي: ممارسة الرياضة من أهم وسائل حماية الفرد والمجتمع.

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