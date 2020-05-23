الامارات | غايبور: دوري الإكوادور 2014 أغلى ألقابي

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شكرا لقرائتكم خبر عن غايبور: دوري الإكوادور 2014 أغلى ألقابي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب الوصل، الإكوادوري فيرناندو غايبور، أن الفوز بلقب الدوري الإكوادوري في 2014 مع نادي إيمليك هو أغلى الألقاب التي حققها في مسيرته، مشيراً إلى أن الفوز بلقب كوبا ليبرتادوريس لا تغنيه عن الفوز بلقب الدوري في بلاده.
وقال غايبور لـ«إكسبريسو» الإكوادورية، إن من أهم أحلامه بالتأكيد الفوز بلقب كأس أميركا الجنوبية للأندية «كوبا ليبرتادوريس»، موضحاً أنه في حال سؤاله بأن يتم منحه شرف الفوز بلقب البطولة القارية بدلاً من لقب الدوري الذي حققه مع إيمليك، سيرفض ذلك وسيفضل الاحتفاظ بهذه الذكرى التاريخية.
وأضاف: «هذه المباراة لا يمكن أن أنساها، إذ إنها كانت تعد نهائي القرن، عندما فاز إيمليك على برشلونة بثلاثة أهداف دون رد، وحققنا لقب الدوري».
وأشار لاعب الوصل إلى أنه يتمنى العودة مرة أخرى إلى إيمليك، مؤكداً أنه سيعود عقب نهاية الموسم الحالي إلى إنديبندينتي الأرجنتيني عقب انتهاء إعارته إلى «الإمبراطور».
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