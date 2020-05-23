الامارات | الوصل يصرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي بوتياك

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شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يصرف النظر عن التعاقد مع الفرنسي بوتياك والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن نادي الوصل صرف النظر عن المفاوضات التي بدأها مع اللاعب الفرنسي إيريك بوتياك، بعدما كان «الإمبراطور» قد تقدم بعرض مبدئي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.
وقالت صحيفة «غول» القبرصية: «إن نادي الوصل تواصل مع بوتياك بشأن الانضمام إلى صفوفه في صفقة انتقال حر، بعد أن يفسخ اللاعب الفرنسي عقده مع ناديه، القبرصي أومونيا».
وأضافت: «يبلغ الشرط الجزائي في عقد بوتياك 500 ألف يورو، ولكن الوصل صرف النظر عن فكرة التعاقد معه، إلى جانب رغبة اللاعب في استكمال عقده مع أومونيا الذي يمتد حتى 31 مايو 2022، وأن يشارك مع الفريق في دوري أبطال أوروبا».
وأوضحت أن بوتياك تلقى عرضاً آخر من نادي لانس الفرنسي، ولكن الأخير تلقى صدمة بسبب وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع أومونيا.
500
ألف يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد بوتياك.
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