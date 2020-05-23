الامارات | نادي مليحة يستعرض جاهزيته للفعاليات المقبلة «عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي مليحة يستعرض جاهزيته للفعاليات المقبلة «عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض نادي مليحة خلال اجتماعه أول من أمس، برئاسة محمد الخاصوني، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد»، جاهزيته للفعاليات المقبلة، وكيفية التعامل مع المرحلة الحالية في ظل تفشي فيروس كورونا.

وقال النادي في بيان أمس: «أشاد الخاصوني بسلسلة الفعاليات والبرامج التي جرى طرحها خلال الفترة الماضية وضمن فعاليات النادي لشهر رمضان الكريم، وبمستوى التجاوب الجماهيري اللافت من قبل أطياف المجتمع للمشاركة في الفعاليات الثقافية، بجانب متابعة برامج التوعية وحصص التمارين الرياضية».

وأضاف «يؤكد النادي مواصلة استراتيجيته لتأهيل لاعبيه في الرياضات كافة عن بُعد، ومنها الألعاب الفردية والجماعية والمراحل السنية».

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وأوضح البيان «تناول الاجتماع استعراض الجهود الحالية لإتمام عمليات الربط الإلكتروني بين مختلف إدارات النادي لتسهيل التواصل والتنسيق المشترك، وتنفيذ الأهداف».

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