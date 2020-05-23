الامارات | ملعب «سان سيرو» في ميلانو مهدّد بالهدم

شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب «سان سيرو» في ميلانو مهدّد بالهدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات ملعب «سان سيرو» الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية، مهدداً بالهدم، بعد أن وجدت هيئة التراث الإيطالية أنه لا يمكن حمايته لأسباب ثقافية أو تاريخية.

ويتشارك ناديا المدينة إنتر وميلان في استخدام الملعب، الذي يسمى بالنسبة لجماهير الإنتر «جوزيبي مياتزا» العريق الكائن في ضاحية غربي ميلانو، حيث تُقام عليه مباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم، عدا عن استضافة لقاءات القطبين في المسابقات الأوروبية. واعتبرت دائرة لومبارديا التابعة لوزارة التراث الثقافي في تقرير لها وفقاً لوكالة «أي جي أي» الإخبارية، أن «العقار الذي يطلق عليه اسم ملعب جوزيبي مياتزا (سان سيرو) ليس له أهمية ثقافية لذا فهو مستبعد من أحكام الحماية». وكشف قطبا المدينة في سبتمبر الماضي عن تصورهما لبناء ملعب جديد في موقع سان سيرو يتسع لنحو 60 ألف متفرج. وانقسمت الآراء لدى مسؤولي السلطات المحلية، حول المشروع بين المضي في بناء ملعب جديد، أو تجديد الملعب التاريخي وتم طلب رأي السلطات التراثية في البلاد.

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