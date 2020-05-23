شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي برلين».. هيرتا يكتسح يونيون برباعية بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق هيرتا برلين فوزًا كبيرًا على نظيره يونيون بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي مدينة برلين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني الممتاز لكرة «بوندزليجا».
أحرز أهداف المباراة فيداد إيبسيفيتش في الدقيقة 51، ولوكيباكيو في الدقيقة 52، وماتيوس كونيا بالدقيقة 61، اختتم ديدريك بوياتا أهداف اللقاء في الدقيقة 77.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق هيرتا برلين للنقطة 34 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يونيون عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
15,003
-
تعافي
4,217
-
وفيات
696
كانت هذه تفاصيل خبر «ديربي برلين».. هيرتا يكتسح يونيون برباعية بالدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.