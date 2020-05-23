شكرا لقرائتكم خبر عن «ديربي برلين».. هيرتا يكتسح يونيون برباعية بالدوري الألماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق هيرتا برلين فوزًا كبيرًا على نظيره يونيون بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في ديربي مدينة برلين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني الممتاز لكرة «بوندزليجا».

أحرز أهداف المباراة فيداد إيبسيفيتش في الدقيقة 51، ولوكيباكيو في الدقيقة 52، وماتيوس كونيا بالدقيقة 61، اختتم ديدريك بوياتا أهداف اللقاء في الدقيقة 77.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد فريق هيرتا برلين للنقطة 34 في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد يونيون عند النقطة 30 في المركز الثاني عشر.