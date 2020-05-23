شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يطالب الأهلى بحسم مصير عمار حمدى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طلعت يوسف، المدير الفنى لنادى الاتحاد السكندرى، أن قرار تخفيض راتبه الشهرى بنسبة 50% جاء كوضع طبيعى للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه طالب مسؤولى النادى بصرف هذه المبالغ فى الأعمال الخيرية وهى المبادرة التى لاقت قبولا كبيرا من قبل باقى الجهاز الفنى المعاون والعديد من الأندية الأخرى.

ورحب «يوسف» بعودة النشاط الكروى مجددا بشرط توفير الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالحفاظ على كل عناصر اللعبة، وعن تواجد عمار حمدى فى الاتحاد فى المرحلة المقبلة قال «يوسف» إن قرار عودة اللاعب متروك الى النادى الأهلى وان الجميع يعلم ان الاتحاد هو من اكتشف هذا اللاعب الموهوب الذى انضم للمنتخب الأوليمبى عن طريق زعيم الثغر.

وقال «يوسف»: رغم وجود الاتحاد فى المركز الرابع بعد انتهاء الدور الأول من الدورى الا انه يطمح إلى المزيد فى حالة استكمال المسابقة لما يضمه الفريق من عوامل النجاح المتعددة سواء على مستوى الأفراد او الاستقرار الإدارى المتوافر من قبل مجلس إدارة النادى برئاسة محمد مصيلحى.