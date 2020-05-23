شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب انتهاء اجازة العيد لتقديم شكوى نادي القرن للمحكمة الدولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادي الزمالك في وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم ارساله الي المحكمة الرياضية الدولية للحصول علي لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، حيث تتسلم لجنة نادي القرن خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الافريقي عن القرن الماضي بدلا من النادي الاهلي، علي أن يتم تقديم الشكوي رسميا الي المحكمة الرياضية الدولية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسيقوم نادي الزمالك بالمراجعة علي الشكوي قبل ارسالها مع تقديم الملفات اللازمة التي تدعم الشكوي والتي تثبت حق الزمالك في لقب نادي القرن بدلا من الاهلي.

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وكشف مصدر داخل الزمالك عن اهم البنود التي يستند عليها الزمالك في شكواه والتي يأتي في مقدمتها طريقة اختيار نادي القرن في كل قارات العالم واهمها اوروبا وتحديدا نادي ريال مدريد الذي تم اختياره نادي القرن في اوروبا بحساب البطولات وليس النقاط، وكذلك الامر في قارة اسيا التي تم تنصيب الهلال السعودي نادي القرن بها، في اشارة من الزمالك ان الاتحاد الافريقي جامل الاهلي بحساب النقاط وليس البطولات ، حيث شهدت اللائحة التي اعتمدها الاتحاد الافريقي احتساب التأهل لربع النهائي والدور قبل النهائي في البطولات القارية بنقاط بالاضافة الي البطولات وهو ما منح الاهلي لقب القرن.

كما يستند الزمالك علي مقطع فيديو لمصطفي مراد فهمي سكرتير الاتحاد الافريقي السابق، والذي تحدث خلاله في حملته الانتخابية في انتخابات الاهلي الاخيرة بأن اهم انجازاته هو منح الاهلي لقب نادي القرن وقت ان كان سكرتير الاتحاد الافريقي.