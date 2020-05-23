شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: وضعنا اسسا لعودة تدريبات الفرق منتصف يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال أشرف صبحي في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"المسلسل نجح في استثارة الروح الوطنية ولذلك حرصت على اجراء اتصال تليفوني بالفنان أمير كرارة لتهنئته على أدائه وقيامه بالدوره بشكل رائع".

وتمنى وزير الرياضة أن تنتهي تداعيات كورونا السلبية في أقرب وقت مؤكداً أن وزارة الرياضة تحرص على دعم كل مراكز الشباب بخلاف الدعم السنوي الطبيعي كما تم صرف 13 مليون جنيه للأندية لكي تتمكن من سداد رواتب موظفيها.

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وأضاف أشرف صبحي ان وزارة الشباب والرياضة وضعت أسس لعودة التدريبات في الأندية منتصف الشهر المقبل، كما تم وضع خطة لتجهيز المنتخبات واللاعبين الذين سيشاركوا في أولمبياد طوكيو 2121

وأكد وزير الشباب والرياضة أنه بمجرد انتهاء عبد الفطر سيتم ابلاغ الأندية بالشروط الموضوعة لعودة التدريبات والمواعيد المُحددة وطريقة ممارسة الأنشطة المختلفة، كاشفاً أنه يتابع كل اللاعبين الذي أصيبوا بفيروس كورنا واخرهم شعبان عبد الوهاب.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.