شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. دودو الجباس يستغل توقف الدورى فى طهى "كعك" العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل دودو الجباس مهاجم الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى المصرى الممتاز بسبب تفشى فيرس كورونا، وتواجده فى منزله ببلجيكا، فى طهى "كعك" عيد الفطر المبارك، حيث قام اللاعب بمشاركة متابعيه على انستجرام، بصوره خلال قيامهم بإعداد كعك العيد، ويتواجد حاليًا دودو الجباس فى بلجيكا، وذلك منذ توقف مسابقة الدورى بسبب كورونا، ويحرص الجهاز الفنى للفريق على متابعة اللاعب بشكل دائم من أجل الاطلاع على برنامجه التدريبى الذى يقوم بتنفيذه فى أحد صالة الجيم للتأكد من سيره على البرنامج المحدد.

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وجدد الجهاز الإدارى بنادى بيراميدز، توصياته للاعبى الفريق الأول، بضرورة اتباع الخطوات والإجراءات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وطالب الجهاز الإداري، اللاعبين، بالبقاء فى منازلهم والابتعاد عن أى تجمعات أو الزيارات خلال الفترة الحالية، والحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم وتجاوز المرحلة الصعبة الحالية.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية توصى بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية وذلك لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقد قامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.

الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لنادي بيراميدز، قاد الفريق فى 8 مباريات بالدوري، حقق 5 انتصارات، وتعادل فى مباراة وحيدة، وخسر مباراتين، سجل اللاعبون 11 هدفا، واستقبلت شباك الفريق 6 أهداف، ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 32 نقطة، كما قادهم إلى نصف نهائى الكونفيدرالية الأفريقية للمرة الأولى فى تاريخهم.