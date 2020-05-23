شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 22 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 22 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الزمالك يعلق لافتة نادى القرن ويؤكد: بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية فيديو..الزمالك يعلق لافتة نادى القرن ويؤكد: بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية علق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك. الزمالك يقدم شكوى نادي القرن للمحكمة الرياضية رسمياً عقب إجازة العيد كشف مصدر داخل ادارة نادي الزمالك أن لجنة نادي القرن ستتسلم خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الافريقي عن القرن الماضي بدلا من النادي الاهلي، علي أن يتم تقديم الشكوي رسميا الي المحكمة الرياضية الدولية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسيقوم نادي الزمالك بالمراجعة علي الشكوي قبل ارسالها مع تقديم الملفات اللازمة التي تدعم الشكوي والتي تثبت حق الزمالك في لقب نادي القرن بدلا من الاهلي. الزمالك يستجيب لاستغاثة زوجة نجم السلة حرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على تأكيد مساندة المجلس بأكمله بقيادة مرتضى منصور رئيس النادي للاعب شعبان عبد الوهاب نجم كرة السلة بالقلعة البيضاء للتعافي من مرضه، وقال أحمد عبد الفتاح في تصريح للموقع الرسمي للزمالك أنه على اتصال مستمر باللاعب، ونقل الأمر للمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي قام بدوره على الفور بإجراء اتصالات مكثفة بوزارة الصحة للبحث عن مستشفى ليستكمل عبد الوهاب علاجه، كما تواصل المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس القلعة البيضاء مع شعبان عبد الوهاب من أجل الاطمئنان على حالته، والتأكيد له على أن مجلس الإدارة سيقف بجواره حتى يتعافى. Advertisements أحمد عيد عبد الملك: الزمالك نادى القرن.. ومدحت العدل : اضرب أكد أحمد عيد عبد الملك، نجم نادى الزمالك السابق، أن المارد الأبيض هو نادى القرن الحقيقى، وهو الأكثر تتويجا بالبطولات في القرن العشرين، والأكثر تتوجيا بالبطولات. فيديو.. أوناجم يحول "سطوح" منزله لساحة تدريب استغل المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، "سطوح" منزله وقام بتحويله لساحة يخوض بها بعض التدريبات بكرة القدم، للتغلب على توقف جميع الأنشطة الرياضية ومسابقة الدورى المصرى فى الوقت الحالى بسبب تفشى فيرس كورونا، واعتاد أوناجم على مشاركة متابعيه عبر استورى الانستجرام مقاطع فيديو خلال قيامه ببعض التدريبات فوق "سطح" منزله.

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