شكرا لقرائتكم الأهلى يدرس قبول اعتذار سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو النادي الأهلي قبول اعتذار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والذي تقدم به لإدارة النادي ولجنة التخطيط على خلفية عدداً من الأزمات أبرزها خطأ عدم توقيع عقد جديد مع سعد سمير بعد رفع أسمه من القائمة وأزماته مع عدد من اللاعبين منهم رامي ربيعة وحسام عاشور ومحمد الشناوي، بالإضافة لتصويره حلقة في برنامج رامز مجنون رسمي دون الرجوع لإدارة النادي والحصول على أذن قبل الإقدام على تلك الخطوة.

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ورغم رفع لجنة التخطيط بالأهلي تقرير لمجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب تطلب فيه إقالة عبد الحفيظ بعد أن أدانت لجنة التخطيط بالإجماع تصرف سيد عبد الحفيظ ، الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الأهلي، خاصة أنه ليس مجرد لاعب ولكنه مسئول فى النادى، وعليه أن يتوخى الحذر فى تصرفاته، إلا أن الإدارة الحمراء تُفكر في قبول الاعتذار عن تلك الأخطاء والذي تقدم به سيد عبد الحفيظ، وتجديد الثقة في مدير الكرة، خاصة وأنه يملك خبرات كبيرة على الرغم من ارتكابه بعد الأخطاء في الفترة الأخيرة.

وترغب إدارة الأهلي في الحفاظ على استقرار النادي وخاصة فريق الكرة خاصة وأن الفترة الجالية حساسة للغاية على أن يكون أي تغيير بداية من الموسم المقبل، ودخل الثنائى خالد بيبو وعماد متعب الترشيحات بقوة لخلافة سيد عبد الحفيظ في منصب مدير الكرة بالأهلي وهي الخطوة التي تدرس إدارة الأهلي تأجيلها في الوقت الحالي.