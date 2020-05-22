شكرا لقرائتكم العين الإماراتى يطمئن على قائدة منتخب الكرة النسائية فى الحجر الصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت إنجي عطية قائدة المنتخب الوطني المصري للكرة النسائية ولاعبة نادي العين الإماراتي مساء اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نهى سعد المدير الفني لفريق العين الإماراتي لكرة القدم النسائية، وحرصت نهى سعد خلال المكالمة الإطمئنان على اللاعبة، في ظل وجودها بالحجر الصحي، بعد عودتها من الإمارات منتصف الاسبوع الماضي، وفق الإجراءات الاحترازية التي تطبقها وزارة الصحة لعودة المصريين من الخارج.

وأكدت مدربة العين الإماراتي للاعبة فريقها، ان ناديها على اتم الاستعدادت لتقديم كافة سبل الدعم خلال فترة الحجر الصحي، ناقلةً لها تحيات كافة الكوادر بنادي العين وخاصة اعضاء مجلس الإدارة والطاقم الفني والطبي والاداري وزملاءها اللاعبات.

وطالبت المدير الفنى للعين الإماراتي من إنجي عطية، توجيه خالص الشكر والعرفان والتقدير للدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف العام على الكرة النسائية على مجهودها المبذول لإعادة اللاعبة الى مصر في ظل توقف حركة الطيران.

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واشارت نهى سعد خلال مكالمتها مع إنجي عطية، ان الدكتورة سحر عبد الحق المشرف العام على الكرة النسائية، بذلت مجهود مكثف خلال الفترة الماضية من أجل إعادة جميع الرياضين العالقيين بالخارج الى مصر في وقت قياسي.

واوضحت اللاعبة خلال المكالمة الهاتفية التى استغرقت نحو 10 دقائق، ان كل شئ على ما يرام، وكافة ما يطلبونه يتم توفيره لهن، حيث يتم المرور عليهم بالغرف، لقياس درجة الحرارة مرتان يومياً، بخلاف اجراء الفحص الطبى على فترات طوال اليوم.

وأعربت إنجي عطية، لمدربتها عن سعادتها البالغة والشديدة بموقف الدولة المصرية، وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء مع ابناءهم المصريين بالخارج، والعمل على عودتهم الى وطنهم وكذلك موقف الدكتورة سحر عبد الحق تجاه الرياضيين.