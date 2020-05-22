شكرا لقرائتكم أندية برازيلية وسعودية تسعى للتعاقد مع إدواردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية برازيلية، الجمعة، أن أربعة أندية برازيلية ترغب في التعاقد مع كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال، الذي يمتلك أيضاً عروضاً من فرق سعودية.

وقالت صحيفة "سبورتي إي جي" في تقرير لها على الموقع الإلكتروني: أصبح اللاعب السابق لفلومينينسي وبورتو، هدفا لأربعة أندية برازيلية، خاصة أنه يمكن أن يتم التعاقد معه بشكل مجاني، إذ ينتهي عقده مع الهلال في 30 يونيو المقبل، وأبدت أندية كورينثيانز وفلامنغو وغريميو وأتلتيكو باراناينسي اهتمامها باللاعب، وسعت للحصول على معلومات حول مدى رغبة إدواردو بالعودة إلى البرازيل.

وأضاف التقرير: وفقاً لأشخاص مقربين من اللاعب البالغ "30 عاما"، لديه عرض جيد للتجديد مع الهلال، بالإضافة إلى عرضين داخليين من أندية سعودية، وأولية اللاعب في الوقت الحالي البقاء لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى على الأقل في المنطقة العربية، لكن على الرغم من ذلك تحدث وكلاء اللاعب إدواردو مع الأندية البرازيلية أيضا.

وأشارت الصحيفة البرازيلية إلى أن إدواردو وصل إلى أوروبا في 2010، وتألق في البرتغال مع استوريل وبورتو، قبل أن ينتقل إلى نيس في فرنسا، ومن إلى الهلال في 2015، إذ لعب 142 مباراة بقميص الفريق الأزرق، ونال لقب الدوري مرتين وحل وصيفا في مناسبتين، بالإضافة إلى أنه أفضل هداف أجنبي للهلال برصيد 74 هدفا، وحصل على جائزة ثالث أفضل لاعب في النسخة الماضية لكأس العالم للأندية التي فاز بها ليفربول.