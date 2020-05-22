شكرا لقرائتكم عودة الدوري التشيكي السبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يستأنف الدوري التشيكي الممتاز لكرة القدم فعالياته يوم السبت كما هو مخطط بعد التأكد من عدم إصابة أي من لاعبي أو أعضاء الجهاز الفني لفريقي تبليتسه و سلوفان ليبيرتش بفيروس كورونا المستجد.

وخضع جميع لاعبي تبليتسه و سلوفان ليبيرتش، طرفي مباراة يوم السبت، لاختبارات الكشف عن كورونا وجاءت جميع النتائج سلبية ونفس الحال بالنسبة لطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، بحسب ما ذكره الاتحاد التشيكي لكرة القدم اليوم الجمعة.

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وسجلت التشيك حتى يوم الجمعة 8770 إصابة بفيروس كورونا و312 حالة وفاة. وأعلنت رابطة الدوري التشيكي في وقت سابق من الشهر الجاري عن استئناف منافسات المسابقة اعتبارا من يوم السبت وذلك بعد توقف دام لأكثر من شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأكدت الرابطة أنه سيجرى استكمال موسم الدوري الممتاز وكذلك موسم دوري الدرجة الأولى، وذلك اعتبارا من يوم السبت.

وجاء ذلك بعد الموافقة من جانب أغلبية أندية الرابطة خلال اجتماعها في براغ على استئناف المنافسات بدون حضور جماهير وفي ظل معايير وإجراءات صحية صارمة، على أن يختتم الدوري في منتصف يوليو.