شكرا لقرائتكم وزير الرياضة الإيطالي متفائل بعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى فينشينزو سبادافورا وزير الشباب والرياضة الإيطالي، تفاؤله بشأن عودة منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد توقف دام أكثر من شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال سبادافورا- في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي إيطاليا" : "أود أن أكون متفائلا بشأن عودة البلاد إلى وضعها الطبيعي وأيضا البطولة، إذا تعافت البلاد، فيمكن لكل الرياضات ان تعود مرة أخرى".
وتابع :" كنت أرفض الحديث عن استئناف الدوري، في الوقت الذي كانت الوفيات فيه بالمئات، كان من غير المعقول أن أسال نفسي متى تستأنف البطولة ".
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