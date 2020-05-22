شكرا لقرائتكم خبر عن هيدرسيفيلد يخفض طلبات بيع رمضان صبحى للأهلى إلى 6 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشترط مسئولو النادي هيدرسيفيلد الإنجليزي الحصول على مبلغ 6 ملايين يورو لبيع رمضان صبحي للأهلي بشكل نهائي بعد انتهاء اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، كما اشترط مسئولو هيدرسيفيلد على رمضان صبحي تمديد عقده لمدة موسمين إضافيين، قبل مناقشة فكرة تجديد إعارته للأهلي أو لأي نادي أخر بانتهاء فترة اعارته للفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وينتهي عقد رمضان صبجي مع هيدرسيفيلد بعد موسمين، مما يعني أنه في حالة خروج الجناح الدولي من جديد معاراً لمدة موسم سيعود بعدها لناديه ومُتبقي في عقده موسم واحد فقط، مما يحول وقتها دون تحقيق النادي الإنجليزي لاستفادة سواء في حالة الرغبة في الإبقاء عليه أو بيعه لأي فريق أخر.

وتراجعت إدارة الأهلي عن موقفها السابق بشأن عدم التفاوض مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي نهائياً بسبب مغالاة النادي الإنجليزي بطلباته لبيع رمضان في البداية والتي وصلت لـ9 ملايين يورو، قبل أن يتراجع ويُقرر تخفيض المبلغ المطلوب للاستغناء عن اللاعب، وبدأ يُحدد 6 ملايين يورو تقريباً للاستغناء عن نجم الأهلي نهائياً.

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ويملك رمضان صبحي العديد من العروض بداية من الموسم المقبل أبرزها من الدوري الإيطالي والتركي، ولكن من المحتمل أن تتراجع هذه الأندية عن الصفقة، على خلفية وباء كورونا الذى قد يجعل العديد من أندية العالم تُعيد حساباتها في الصفقات الجديدة الأمر الذي يسهل من مأمورية الأهلي في الإبقاء عليه.

وأكد رمضان صبحي أنه لن يلعب في مصر لأي نادي غير الأهلي رغم إعلانه أن رغبته الأولى هي العودة لا وربا سواء من بوابة ناديه هيدرسيفيلد أو أي نادي أخر، وذلك رداً على انباء دخول أكثر من نادي مصري في مفاوضات لضمه ومنها بيراميدز.