حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 5 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 22 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، اتحاد الكرة يطلب موافقة وزارة الصحة علي الإجراءات الطبية قبل إخطار الأندية اتحاد الكرة يطلب موافقة وزارة الصحة علي الإجراءات الطبية قبل إخطار الأندية اختبارات وزن للحكام استعدادا لاستئناف الدوري بيان مشترك بين ستادات القابضة والهيئة القومية للإنتاج الحربى بشأن ستاد السلام اتحاد الكرة يستقر على تطبيق تقنية var في الدوري علي الطريقة الالمانية الأهلي : أفريقيا لا تعرف سوى البطل المتربع على عرش القارة السمراء اتحاد الكرة يقرر اقامة انتخابات لإنشاء رابطة للقسم الثاني والثالث Advertisements جيرالدو ينتظر عرضاً تونسياً في ميركاتو الصيف بعد قرار الأهلي 4 عروض محلية تتنافس لضم ناصر ماهر من الأهلي خلال ميركاتو الصيف فيديو..الزمالك يعلق لافتة نادى القرن ويؤكد: بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية

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