شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقدم شكوى نادي القرن للمحكمة الرياضية رسمياً عقب إجازة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل ادارة نادي الزمالك أن لجنة نادي القرن ستتسلم خلال أيام نص الشكوي من المحامي البرتغالي التي سيتم تقديمها الي المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد الافريقي للمطالبة بالحصول علي لقب نادي القرن الافريقي عن القرن الماضي بدلا من النادي الاهلي، علي أن يتم تقديم الشكوي رسميا الي المحكمة الرياضية الدولية عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وسيقوم نادي الزمالك بالمراجعة علي الشكوي قبل ارسالها مع تقديم الملفات اللازمة التي تدعم الشكوي والتي تثبت حق الزمالك في لقب نادي القرن بدلا من الاهلي.

في نفس السياق علق مسئولو نادى الزمالك لافتة كبيرة على سور النادى بميت عقبة وكتبوا عليها عبارة "نادى الزمالك.. نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، فى محاولة للتأكيد على أحقية القلعة البيضاء فى لقب نادى القرن الأفريقى الذى توّج به النادى الأهلى قبل 20 سنة، لكن اللقب شهد جدلاً واسعاً خلال الفترة الماضية بعدما قرر مجلس الزمالك تصعيد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية بهدف تجريد النادى الأهلى من اللقب ومنحه للزمالك.

من جانبه علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، على اللافتة التى وضعها مسئولو القلعة البيضاء على سور النادى وتحمل: "نادى الزمالك نادى القرن الحقيقى، بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، ونشر الغندور صور اللافتة عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" معلقًا عليها: "بالبطولات مش بالنقاط على الأندية والمنتخبات، لا علشان عيسى حياتو ميزعلش ومش مهم منتخب مصر"، ولم يوضح الغندور المقصود من رسالته.