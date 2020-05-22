شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على تطبيق تقنية var في الدوري علي الطريقة الالمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد وعزب حجاج علي استخدام تقنية حكم الفيديو var في بطولة الدوري الممتاز المرجح استئنافها خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بامكانية عودة الانشطة الرياضية وتدريبات الفرق وفتح الاندية منتصف شهر يونيو المقبل.

ويدرس مسؤولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام تطبيق تقنية var كما حدث في الدوري الالماني الذي استخدم التقنية مع الأخذ بالاحتياطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يعمل عليه مسئولو لجنة الحكام بتقليل اعداد الحكام في السيارة الخاصة بالتقنية

كشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم تطبيق قرار استخدام ٥ تغييرات في بطولة الدوري حال استئنافها في الفترة المقبلة خاصة ان هذه التعديلات التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانية كل اتحاد اهلي استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات في الموسم الجاري فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

اكد مسئولو اتحاد الكرة ان فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين في المباريات في يد كل اتحاد اهلي باستخدامها او العمل علي النظام المتبع من قبل وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط قبل ان يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة في الدوري حال استئنافه رسميا.

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثاني و الثالث للموسم الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا ، و الإكتفاء فقط بمباريات الدوري الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل ، بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو القادم.

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جاء رفض مقترح إلغاء دوري القسم الثاني من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص و إكتمال مسابقة الدوري بالشروط الخاصة بالصعود و الهبوط إلي جانب أن مسابقة القسم الثاني متبقي بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقي به 3 أو 4 جولات ، عكس الدوري الممتاز المتبقي به 17 جولة.

فى سياق مغاير شهد حفل الإفطار أمس الخميس الذي جمع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي و هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الجبلاية و هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية الحديث عن بعض الأمور الخاصة بالدوري وعودته للاستئناف الفترة المقبلة ، حيث طلب الوزير من اتحاد الكرة في جلسته تصور جديد خاص باستئناف مسابقة الدوري والشروط الطبية التي ستكون علي كل فريق استعدادا لعودة الفرق للتدريبات منتصف يونيو المقبل.

ولم تشهد الجلسة الحديث عن أي أمور خاصة لانتخابات اتحاد الكرة والاقرب هو التجديد للجنة لمدة موسم واحد علي أن يتم إقامة الانتخابات لمدة 4 سنوات في 2021 عقب اوليمبياد طوكيو التى تقام فى شهر يوليو من العام المقبل. اتحاد